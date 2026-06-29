Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano tarafından yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen 7 isim antrenmanda yer almazken siyah beyazlı yönetimin gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İZİNLİ FUTBOLCULAR TAKIMA KATILMADI

İzinli olan Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai ve Junior Olaitan takıma henüz katılmadı. Üç futbolcunun da birkaç gün içinde çalışmalara başlaması bekleniyor.

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BİLETİ KESİLEN İSİMLER İDMANDA YER ALMADI

TRT Spor'un haberine göre; siyah beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Al Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç da antrenmanda yer almadı. Yönetim, bu futbolculara gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Beşiktaş antrenmanından

KAMP DÖNEMİNDE YAKINDA TAKİP EDİLECEK

Beşiktaş’ın hazırlık programı da netleşti. Siyah-beyazlılar, 1 Temmuz’da kamp için Slovakya’nın Bratislava kentine hareket edecek. Yaklaşık 15 gün sürecek kampta fiziksel yükleme, taktik çalışmalar ve hazırlık maçlarıyla yeni sezonun temelleri atılacak.

Vincenzo Italiano

Teknik Direktör Italiano, hem yeni transferleri hem de mevcut kadroyu bu kamp döneminde yakından değerlendirecek. Siyah beyazlılar, Bratislava kampının ardından İstanbul’a dönecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda oynayacağı Midtjylland maçının hazırlıklarını burada tamamlayacak.

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