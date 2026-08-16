Kazdağları alevlere teslim oldu! Ekipler devreye girdi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'ndaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangına, ekipler hava ve kara araçlarıyla müdahale etti. Alevler, kısa sürede kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, Narlı Mahallesi mevkisindeki bölgede başladı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE
İhbarın ardından kısa sürede çalışma başlatan ekipler, alevlerin ormanlık alan içerisinde ilerlemesini önlemek amacıyla müdahalede bulundu.
Yangına kara ekiplerinin yanı sıra hava araçlarıyla da müdahale edilirken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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