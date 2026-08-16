İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

Bakırköy'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yangın paniği! Kontrol altına alındı

Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın daha da büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy'de Yeşilköy Caddesi'ndeki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yükselen alevler paniğe neden oldu. Atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, çevredekileir ihbarı ile itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Bakırköy Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıBakırköy

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