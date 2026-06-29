Türkiye Gazetesi
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
Beşiktaş, yeni forma sponsoru Nike ile hazırladığı 2026-2027 sezonu iç saha, deplasman ve alternatif formalarını Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla taraftarların beğenisine sundu.
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Spor az önce
Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formalarını Nike ile iş birliği içinde düzenlediği lansmanla tanıttı.
- Yeni sezon formaları iç saha, deplasman ve alternatif olarak tasarlandı.
- Forma lansmanı Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirildi.
- Yeni formalar, Beşiktaş'ın klasik çizgilerini modern tasarım anlayışıyla buluşturuyor.
- Forma koleksiyonu ilk kez davetliler ve basın mensuplarının katıldığı bir etkinlikle görücüye çıktı.
- Yeni sezon formaları kısa süre içerisinde satışa sunulacak.
Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formaları düzenlediği lansmanla kamuoyuna tanıttı. Siyah-beyazlı kulüp, yeni forma sponsoru Nike ile başlattığı iş birliği kapsamında hazırlanan iç saha, deplasman ve alternatif formalarını taraftarların beğenisine sundu.
FORMALAR KISA SÜREDE SATIŞA SUNULACAK
Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen lansman organizasyonunda yeni sezon forma koleksiyonu ilk kez görücüye çıktı. Beşiktaş'ın klasik çizgilerini modern tasarım anlayışıyla buluşturan formalar, kulüp yöneticileri, davetliler ve basın mensuplarının katıldığı etkinlikte tanıtıldı.
Yeni sezonla birlikte Nike imzasını taşıyacak formaların kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.
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