Siyah beyazlılar sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da ses getirecek yapılanma içinde. Hedefteki isimler Trossard, Vlahovic, Salih Özcan ve kaleci Nübel.

MURAD TAMER - Transfer piyasasında taşları yerinden oynatmaya hazırlanan Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmak için âdeta büyük bir harekât başlattı. Siyah beyazlı yönetim, taraftarlarını mest edecek ve rakiplerine gözdağı verecek muazzam bir operasyonla "Kartal'ın Dört Atlısı" olarak adlandırılan rüya kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Listede dünya futbolunun en elit golcülerinden Dusan Vlahovic, Arsenal'ın Belçikalı süper sol kanadı Leandro Trossard, kalesinde devleşen Alexander Nübel ve orta sahanın dinamosu Salih Özcan var. Beşiktaş bu hamlelerle gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

Alexander Nübel

NÜBEL BİTTİ GİBİ

Tatilini Bodrum’da geçiren Vlahovic ile sıcak temaslar kurulurken, İtalyan basınının da yakından takip ettiği bu transferde görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor. Şu an boşta olan ve bonservis engeli bulunmayan millî oyuncu Salih Özcan ile bu hafta içinde İstanbul'da masaya oturulması bekleniyor. Kaleyi sağlama almak isteyen yönetim, Bayern Münih patentli dev eldiven Alexander Nübel için de teklifini iletti ve Alman kaleciyle her an el sıkışılması an meselesi. Operasyonun son ve en heyecan verici parçası olan Belçikalı süper yetenek Trossard için ise Dünya Kupası’ndaki durumları bekleniyor.

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