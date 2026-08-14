İspanya'da alevler manastıra ulaştı! Tarihi eserler kurtarıldı

İspanya'nın Huesca ilinde orman yangının ilerlediği bir manastırdan 11'inci yüzyıl krallarına ait kalıntılar ve tarihi eserler çıkarılarak müzeye götürüldü. Yangında şu ana kadar 9 bin hektardan fazla alan kül oldu, 16 kasaba tahliye edildi.

İspanya'nın Aragon özerk bölgesine bağlı Huesca ilinde pazartesi günü çıkan orman yangını giderek yayılıyor. Yangın, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarların etkisiyle daha da şiddetlendi. Şu ana kadar 9 bin hektardan fazla alanı küle dönerken, 16 kasaba tahliye edildi.

İspanyada alevler manastıra ulaştı! Tarihi eserler kurtarıldı

11'İNCİ YÜZYIL KRALLARINA AİT KALINTILAR ÇIKARILDI

Aragon özerk bölgesi başkan yardımcısı Mar Vaquero, alevlerin 10. yüzyıldan kalma San Juan de la Pena manastırına doğru ilerlemeye başladığını, manastırda önlem olarak kurtarma operasyonu başlatıldığını ifade etti. Vaquero, manastırda bulunan 11'inci yüzyılda Aragon bölgesini yöneten 3 krala ait kalıntıların ve bazı tarihi eserlerin ekipler tarafından çıkarılarak Huesca il müzesine götürüldüğünü ifade etti.

İspanyada alevler manastıra ulaştı! Tarihi eserler kurtarıldı

Alevlere müdahale sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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