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Ekonomi

Çocuklar için gizli tehlike! Ünlü markaya ait kalemliğin satışı yasaklandı

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Çocuklar için gizli tehlike! Ünlü markaya ait kalemliğin satışı yasaklandı
Fotoğraf Başlığı Okul çocukları için gizli tehlike! Ünlü markaya ait kalemliğin satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, okulların açılmasına 1 ay kala ünlü bir markaya ait kalemliğin satışını yasakladı. Raflardan toplatılmasına karar verilen ürünün kimyasal tehlike taşıdığı belirtildi. İşte detaylar...

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaşını sürdürüyor. Türkiye genelinde denetimlere devam eden bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri de markalarına kadar ifşa edip satışını yasaklıyor.

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SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlık "güvensiz" olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Okulların açılmasına 1 ay kala bir kırtasiye ürününün daha satışı yasaklandı.

Okul çocukları için gizli tehlike! Ünlü markaya ait kalemliğin satışı yasaklandı
Başlık ResmiOkul çocukları için gizli tehlike! Ünlü markaya ait kalemliğin satışı yasaklandı

"MİKRO" KALEMLİK RAFLARDAN TOPLATILIYOR

"Mikro" marka kalemliğin raflardan toplatılmasına karar verildi. Bakanlığın açıklamasında, söz konusu ürünün yasaklanmasının nedeni ise şöyle açıklandı: "Fitalat, kadmiyum ve bazı organik kirletici değerleri limit değerlerinin üzerinde çıkmıştır."

Okul çocukları için gizli tehlike! Ünlü markaya ait kalemliğin satışı yasaklandı
Başlık ResmiOkul çocukları için gizli tehlike! Ünlü markaya ait kalemliğin satışı yasaklandı

FİTALAT VE KADMİYUM NEDİR?

Fitalat (ftalat) kimyasal maddelerin vücutta fazla birikmesi; hormon sistemini bozarak üreme sağlığı sorunlarına, sperm kalitesinde düşüşe, erken doğuma, çocuklarda astım ile alerjilere ve metabolik rahatsızlıklara yol açabilir. Plastikleri yumuşatmak ve kokuları kalıcı kılmak için kullanılır.

Kadmiyum, insan sağlığı ve çevre için son derece toksik olan bir ağır metaldir. Vücutta özellikle böbrekler ve karaciğerde birikerek kronik böbrek yetmezliğine, kemik erimesine (osteoporoz), akciğer hasarına, yüksek tansiyona ve kansere yol açabilir.

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