2026 ALES/2 sonuçlarının açıklanmasının ardından yılın son ALES oturumu için takvim gündeme geldi. Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan ALES/3 başvuru tarihleri, geç başvuru günü, sınav tarihi ve sonuç takvimini araştırıyor.

ALES/2 sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanmasıyla birlikte bir sonraki sınava katılmak isteyen adayların gözü ALES/3'e çevrildi. Sınavın ardından adayların sonuçlarını öğrenebileceği tarih de ÖSYM takviminde yer alıyor.

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Sınava katılmak isteyen adayların bu tarihler arasında ÖSYM üzerinden başvuru işlemlerini tamamlaması gerekecek.

Normal başvuru döneminde işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için 21 Ekim 2026 geç başvuru günü olarak belirlendi. ÖSYM takviminde geç başvuru işlemlerinin aynı gün saat 23.59'da sona erecek.

ALES 3 başvuruları ne zaman? 2026 ALES/3 başvuru ve sınav tarihi

2026 ALES/3 SINAV TARİHİ

ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre 2026-ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Böylece yıl içerisinde düzenlenen üç ALES oturumunun sonuncusu kasım ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı kurallar ve adayların dikkat etmesi gereken hususlar ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda açıklanacak.

ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. ÖSYM takvimine göre 2026 ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 tarihinde ilan edilecek. Sınava katılan adaylar sonuçların erişime açılmasının ardından puanlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

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