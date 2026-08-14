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Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 14 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu

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Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 14 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu
Fotoğraf Başlığı Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 14 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı 14 Ağustos 2026 Cuma günü yaşanıyor. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sude hafta boyunca topladıkları puanlarla 10 altın bilezik için mücadele ederken final sıralaması, haftanın birincisi ve yarışmaya veda edecek isim yakından takip ediliyor.

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Gelinim Mutfakta yeni sezonunun ilk haftası final bölümüyle tamamlanıyor. Hafta boyunca farklı yemeklerle kayınvalidelerin karşısına çıkan Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sude için cuma günü alınacak puanlar haftanın genel sıralamasını belirleyecek.

Final bölümünde gözler özellikle hafta toplamında oluşacak puan durumuna çevrildi. En yüksek toplam puana ulaşan yarışmacı haftanın birincisi olarak 10 altın bileziğin sahibi olacak.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 14 Ağustos 2026 Cuma günü 10 altın bileziği kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Haftanın final bölümü bugün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sude'nin hafta boyunca elde ettiği puanlara cuma gününün sonuçlarının da eklenmesiyle haftanın kazananı ortaya çıkacak.

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 14 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu
Başlık ResmiGelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 14 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu

14 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM?

14 Ağustos Gelinim Mutfakta birincisi için final bölümündeki değerlendirmelerin tamamlanması bekleniyor. Yeni sezonun ilk haftasında Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sude aynı mutfakta mücadele ederken dört yarışmacının hafta boyunca aldığı puanlar cuma günkü sonuçlarla birlikte değerlendirilecek.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 14 Ağustos haftalık puan durumu henüz kesinleşmedi. Final gününde verilecek puanlar sıralamayı doğrudan etkileyeceği için Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sude arasındaki son durum programdaki değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 14 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu
Başlık ResmiGelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 14 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu

Önceki günlerin puan durumu şu şekilde:

13 Ağustos puan durumu

Cemil: 18

Tuğba: 13

Yeşim: 12

Sude: 12

12 Ağustos puan durumu:

Yeşim: 20

Cemile: 17

Tuğba: 14

Sude: 7

11 Ağustos günün puan durumu

Cemile: 21

Tuğba: 15

Sude: 8

Yeşim: 6

10 Ağustos günün puan durumu

Sude: 22

Tuğba: 15

Yeşim: 14

Cemile: 8

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Editör : İREM ÖZCAN
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