Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Karadeniz ve Marmara kıyılarında peş peşe yasak kararları alındı. Yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar beklentisi üzerine Samsun, Düzce, Kırklareli, Giresun, Trabzon, Tekirdağ, Sakarya ve Zonguldak'ın tamamında veya bazı ilçelerinde denize girişler yasaklandı. Yetkililer, boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyarırken yasakların bazı bölgelerde 16 Ağustos'a kadar süreceği bildirildi.

Karadeniz başta olmak üzere kıyı bölgelerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle tedbirler artırıldı. Valilik ve kaymakamlıklar, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla plaj ve sahiller için art arda kararlar açıkladı.

Bazı kentlerde yalnızca bugün için denize girişlere izin verilmezken bazı bölgelerde yasak hafta sonunu da kapsayacak şekilde uzatıldı. Sahillerde kırmızı bayraklar çekilirken güvenlik ve cankurtaran ekipleri de vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Trabzon, Samsun, Sakarya... Çok sayıda kentte denize girmek yasaklandı

DÜZCE: AKÇAKOCA'DA TÜM SAHİLLERDE YASAK

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı.

Akçakoca Kaymakamlığının kararı doğrultusunda ilçedeki tüm plaj ve sahillerde 14 Ağustos boyunca denize girilmesine izin verilmiyor. Cankurtaran ekipleri sahillere kırmızı bayrak çekerken vatandaşlar da denize girmemeleri konusunda uyarılıyor.

Trabzon, Samsun, Sakarya... Çok sayıda kentte denize girmek yasaklandı

KIRKLARELİ: İĞNEADA VE KIYIKÖY'DE DENİZE GİRİŞ YASAK

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki önemli turizm noktalarından İğneada ve Kıyıköy'de de bugün denize girişlere yasak getirildi.

Demirköy ve Vize kaymakamlıkları tarafından alınan karar kapsamında İğneada ve Kıyıköy'deki tüm plajlarda 14 Ağustos'ta denize girilemeyecek. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle alınan kararın uygulanması için jandarma ekiplerinin de plajlarda denetim yapacağı bildirildi.

Trabzon, Samsun, Sakarya... Çok sayıda kentte denize girmek yasaklandı

GİRESUN: YASAK 16 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girişler üç gün süreyle yasaklandı.

Valiliğin meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda aldığı karara göre 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girilmesine izin verilmeyecek. Böylece bugün başlayan yasak hafta sonu boyunca devam edecek.

Yetkililer, olumsuz deniz koşullarının oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Trabzon, Samsun, Sakarya... Çok sayıda kentte denize girmek yasaklandı

TRABZON: BUGÜN VE YARIN DENİZE GİRİLEMEYECEK

Trabzon'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girişler yasaklandı.

Valilik tarafından alınan kararla 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde il genelinde denize girilmesine izin verilmeyecek. Kararın, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve muhtemel boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Vatandaşlardan özellikle yüksek dalga ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve yasağa titizlikle uymaları istendi.

Trabzon, Samsun, Sakarya... Çok sayıda kentte denize girmek yasaklandı

TEKİRDAĞ: YASAK BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'da dün başlayan denize giriş yasağı bugün de bazı ilçelerde uygulanıyor. Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde 13-14 Ağustos tarihlerini kapsayan karar nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmiyor.

Saray ilçesinde de denize girişlerin yasaklandığı duyurulmuştu. Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri kırmızı bayraklarla vatandaşları uyarırken Sahil Güvenlik ekipleri de anonslarla denize girilmemesi çağrısında bulunuyor.

SAKARYA: KOCAALİ'DE YASAK HAFTA SONUNU KAPSIYOR

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Kocaali ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle uygulanan denize giriş yasağı devam ediyor.

13 Ağustos'ta başlayan yasak 16 Ağustos'a kadar sürecek. Buna göre bugün dahil olmak üzere hafta sonu boyunca Kocaali sahillerinde denize girilemeyecek. Kararın, bölgede etkili olan olumsuz deniz şartlarının oluşturabileceği tehlikelere karşı alındığı belirtildi.

ZONGULDAK: KENT GENELİNDE 16 AĞUSTOS'A KADAR YASAK

Zonguldak'ta denize giriş yasağı kent genelinde devam ediyor. Valiliğin aldığı kararla 13 Ağustos'ta başlayan yasak 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde de uygulanacak.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle alınan tedbir kapsamında hafta sonu boyunca kent genelinde denize girilemeyecek. Valilik, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

SAMSUN: PAZARTESİYE KADAR DENİZE GİRMEYİN UYARISI

Samsun'da yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle vatandaşlardan pazartesi gününe kadar denize girmemeleri istendi.

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan veriler doğrultusunda 14-17 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde olumsuz deniz koşullarının etkili olacağını duyurdu.

Tahminlere göre dalga yüksekliğinin 1,6 metreye, rüzgar hızının ise 25 deniz miline kadar çıkması bekleniyor. Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlara pazartesi gününe kadar denize girmemeleri çağrısı yapıldı.

YETKİLİLERDEN BOĞULMA VAKALARINA KARŞI UYARI

Peş peşe alınan kararların ortak gerekçesini kuvvetli rüzgar, yüksek dalga ve elverişsiz deniz koşulları oluşturuyor. Özellikle Karadeniz kıyılarında dalga yüksekliğinin artmasıyla birlikte boğulma riskinin yükselmesinden endişe ediliyor.

Yetkililer, yasak bulunan bölgelerde vatandaşların uyarıları dikkate almalarını, kırmızı bayrak çekilen sahillerde kesinlikle denize girmemelerini ve güvenlik görevlileri ile cankurtaranların yönlendirmelerine uymalarını istedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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