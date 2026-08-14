Tadilattaki binanın duvarından çıktı! Yaklaşık 500 milyon TL değerinde: Görenler inanamadı, vatandaş akın etti

Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon euro (yaklaşık 498 milyon TL) değerinde altın bulundu. Olayın duyulmasının ardından vatandaşlar bölgeye akın ederken, altınların sahibini bulmak üzere soruşturma başlatıldı.

Belçika basınındaki haberlere göre, Flaman Bölgesi'nde yer alan Dendermonde'de sosyal yardım kuruluşu CAW'a ait eski binada tadilat yapan işçiler, bodrum katındaki duvarı sökerken içine gizlenmiş bir sandık buldu.

Tadilattaki binanın duvarından yaklaşık 500 milyon TLlik altın fışkırdı! Görenler inanamadı, vatandaş akın etti

SANDIĞIN İÇİNDEN KÜLÇELER ÇIKTI

İnşaat şirketi De Brand çalışanlarının açtığı sandıkta, çok sayıda altın külçe ve sikke bulundu. Daha sonra bina sahibi CAW ve kolluk kuvvetleri bilgilendirildi. Olayın polise bildirilmesi üzerine el konulan altınlar güvenli bir yere götürüldü.

Tadilattaki binanın duvarından yaklaşık 500 milyon TLlik altın fışkırdı! Görenler inanamadı, vatandaş akın etti

Doğu Flandre Savcılığı da altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Tadilattaki binanın duvarından yaklaşık 500 milyon TLlik altın fışkırdı! Görenler inanamadı, vatandaş akın etti

Yaklaşık 9 milyon euro değerindeki hazinenin nihai sahibinin kim olacağı henüz belirlenemedi. Olayın duyulmasının ardından bölgeye altın aramak isteyen çok sayıda kişi geldi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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