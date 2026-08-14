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ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM 2026 ALES sınav sonucu sorgulama ekranı

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ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM 2026 ALES sınav sonucu sorgulama ekranı
Fotoğraf Başlığı ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM 2026 ALES sınav sonucu sorgulama ekranı

2026 ALES/2 sınavına katılan adayların beklediği sonuç duyurusu ÖSYM'den geldi. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer planlarında ALES puanını kullanacak adaylar için değerlendirme süreci tamamlanırken sınav puanları ve sonuç belgeleri erişime açıldı. İşte ÖSYM ALES sonuç sorgulama ekranı...

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2026-ALES/2 sonuçları açıklandı. ALES, lisansüstü programlara yapılacak başvuruların yanı sıra ilgili mevzuat ve kurumların belirlediği koşullar doğrultusunda akademik personel alımlarında kullanılan sınavlar arasında bulunuyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte 2026-ALES/2'ye katılan adaylar, başvurmayı planladıkları üniversite veya kurumun ilanında yer alan ALES puan türü ve asgari puan koşullarını dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÖSYM 2026 ALES SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

2026 ALES/2 sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebiliyor. Adayların sonuç ekranına erişebilmek için T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. ÖSYM, sonuçların 14 Ağustos saat 10.00'dan itibaren erişime açıldığını duyurdu.

ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM 2026 ALES sınav sonucu sorgulama ekranı
Başlık ResmiALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM 2026 ALES sınav sonucu sorgulama ekranı

Sonuç belgesinde adayların ALES puan türlerine ilişkin bilgileri yer alıyor. Adayların yüksek lisans, doktora veya akademik kadro başvurusu yaparken yalnızca aldıkları puanı değil, başvuru yapılacak kurum tarafından belirlenen puan türü ve diğer koşulları da incelemesi gerekiyor.

ÖSYM 2026-ALES/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli kabul ediliyor. Adayların başvurularında ise ilgili üniversite veya kurumun güncel ilanında belirtilen ALES puan türü ve diğer başvuru şartlarını ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.

Editör : İREM ÖZCAN
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