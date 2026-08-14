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Dünya

Lübnan Başbakanı'nın X hesabı hacklendi! İsrail detayı dikkat çekti

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Lübnan Başbakanı'nın X hesabı hacklendi! İsrail detayı dikkat çekti

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, X'teki sosyal medya hesabının ele geçirildiğini ve İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ilişkin paylaşımının silindiğini duyurdu.

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın X hesabı ele geçirildi.

Selam, X hesabına izinsiz erişildiğini fark etmesinin ardından bir gün önce yaptığı paylaşımı tekrar yayımladı. Yeniden yayımladığı mesajında Selam, "Dün yazdıklarımı yeniden paylaşıyorum, hesabıma girerek bunları silmeyi başaran birinin olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Selam, çarşamba günkü paylaşımında İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki el-Mansuri, Zuvter eş-Şarkiyye, Kefertibnit ve diğer köy ve beldelerde gerçekleştirdiği saldırı, yıkım ve altyapı tahribatına tepki göstermişti.

İsrail'in evleri, yerleşim alanlarını, altyapıyı, kamu kurumlarını ve ibadethanelerini sistematik şekilde yıkmasının "uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ilke ve kurallarının ciddi bir ihlali" olduğunu belirten Selam, bölgelerdeki yapıların askeri tesis olarak nitelendirilmesinin yıkım ve yerinden edilmeyi meşrulaştıramayacağını ifade etmişti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam
Başlık ResmiLübnan Başbakanı Nevvaf Selam

"LÜBNAN'IN EGEMENLİĞİ PAZARLIK KONUSU DEĞİLDİR"

Selam, "Lübnan'ın egemenliği, halkının güvenliği ve güneyde yaşayanların topraklarına dönerek köylerini yeniden inşa etme hakkı pazarlık konusu değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Selam'ın açıklaması, Lübnan ordusunun İsrail'in güneydeki saldırılarının ordunun bölgedeki konuşlanmasını ve bölge sakinlerinin evlerine dönüşünü engellediğini bildirmesinin ardından geldi.

Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin Nebatiye vilayetindeki Zuvter eş-Şarkiyye beldesinde sivil tesis ve evleri patlattığını belirterek, saldırıların İsrail'in güneydeki köy ve beldelere mümkün olan en büyük zararı verme ve istikrarın sağlanmasını engelleme yönündeki yıkıcı yaklaşımını sürdürdüğünü kaydetti.

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Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da Washington'da imzalanan "çerçeve formülü", İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve çekildikleri bölgelerde Lübnan ordusunun konuşlanmasını öngörüyor.

Taraflar, temmuz ortasında Roma'da yapılan müzakerelerin 6. turunda "pilot bölgeler" mekanizması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İlk uygulama temmuz sonunda Zuvter el-Garbiyye'de başlatılmış, Lübnan ordusu bölgede konuşlanırken bazı bölge sakinleri de evlerine dönmüştü.

Roma'da 4-6 Ağustos'ta yapılan son müzakere turunda "pilot bölgelerin" genişletilmesi ve sınır meseleleri ele alınmış, ancak yeni bir İsrail çekilme bölgesi açıklanmamıştı.

İsrail'in 2 Mart'ta başlayan Lübnan'a yönelik saldırılarında Lübnan makamlarına göre 4 bin 335 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 277 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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