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Dünya

Kolombiya, 7,4'lük depremle sallanmıştı! Acı bilanço artıyor

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Kolombiya, 7,4'lük depremle sallanmıştı! Acı bilanço artıyor

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'e yaklaştı.

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, düzenlediği basın toplantısında arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ancak can kaybının arttığını söyledi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 281'e çıktığını belirten De la Espriella, 3 bin 971 kişinin yaralandığını, 379 kişinin ise kayıp olduğunu ifade etti.

De la Espriella, en büyük önceliklerinin hayat kurtarmak olduğunu kaydederek, "Durum karmaşık ancak tüm kaynaklarımızı kullanıyoruz. Yardım teklifinde bulunan ve ilgili standartları karşılayan ülkelerin imkanlarından da faydalanıyoruz. Kalbim, kurbanların aileleriyle ve hala kayıp olanlarla birlikte." dedi.

Kolombiya, 7,4'lük depremle sallanmıştı! Acı bilanço artıyor
Başlık ResmiKolombiya, 7,4'lük depremle sallanmıştı! Acı bilanço artıyor

127 BİNA YIKILDI

Kolombiya'da 7 Ağustos'ta görevi devralan De la Espriella, depremde 127 binanın yıkıldığını, 65 bin 841 evin hasar gördüğünü, 10 bin 677 evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi.

Ülkede 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı De la Espriella, depremde en çok can kaybının yaşandığı Pereira kentinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerini etkileyen depremde evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanacağını söylemişti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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