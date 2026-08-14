Füze parçasına benziyor! Sinop sahilinde şüpheli cisim

Sinop'ta denize giren bir vatandaş, roket veya füze parçasını andıran şüpheli bir cisim buldu. Bulunan cismin niteliği yapılacak teknik incelemenin ardından belli olacak.

Sinop'ta denize giren bir vatandaş, su içerisinde şüpheli bir cisim gördü. Vatandaş tarafından denizden çıkarılarak sahile getirilen cisim, roket veya füze parçasını andırdı.

Cismin mühimmat, askeri ekipman ya da bunlara ait bir parça olup olmadığı henüz tespit edilmedi. Şüpheli cisim başka vatandaşların da dikkatini çekerken, bulunan cismin niteliğinin yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenmesi bekleniyor. Cismin mühimmat özelliği taşıyıp taşımadığı ve denize nasıl ulaştığı inceleme sonucunda netlik kazanacak.

Öte yandan daha önce de Sinop'un Ayancık ilçesinde denizden benzer nitelikte bir mühimmat parçası çıkarılmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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