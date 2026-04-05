Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayının SAS timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini duyurdu.

Karadeniz’de sürüklenen mayınlara karşı yürütülen yoğun güvenlik önlemleri kapsamında, İğneada açıklarında tespit edilen şüpheli bir cismin mayın olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu cismin Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından denizde kontrollü biçimde etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

DENETİMLER 7/24 SÜRÜYOR

Bakanlık, bölgede olası tehditlere karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının görev başında olduğunu vurguladı. Açıklamada, gemiler ve deniz hava araçlarıyla yürütülen keşif ve gözetleme faaliyetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Karadeniz'de hareketli anlar! Şüpheli cisim mayın çıktı, SAS timleri devreye girdi

