Anadolu Ajansı
Karadeniz'de hareketli anlar! Şüpheli cisim mayın çıktı, SAS timleri devreye girdi
Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayının SAS timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini duyurdu.
Gündem 10 saat önce
Karadeniz'de İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli bir cisim, SAS timleri tarafından kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildi.
- İğneada açıklarında tespit edilen şüpheli bir cismin mayın olduğu belirlendi.
- Söz konusu mayın, Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından denizde kontrollü biçimde etkisiz hale getirildi.
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, bölgede olası tehditlere karşı 7 gün 24 saat keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürüyor.
Karadeniz’de sürüklenen mayınlara karşı yürütülen yoğun güvenlik önlemleri kapsamında, İğneada açıklarında tespit edilen şüpheli bir cismin mayın olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu cismin Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından denizde kontrollü biçimde etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
DENETİMLER 7/24 SÜRÜYOR
Bakanlık, bölgede olası tehditlere karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının görev başında olduğunu vurguladı. Açıklamada, gemiler ve deniz hava araçlarıyla yürütülen keşif ve gözetleme faaliyetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz sürdüğü belirtildi.
