2026-ALES/1 sınavının ardından gözler ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevrildi. Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında kullanılacak ALES puanları için adaylar “ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “ALES sonuç sorgulama ekranı" sorgulamalarını yapıyor.

10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ardından gözler değerlendirme sürecine çevrildi. ÖSYM’nin yayımladığı resmi sınav takvimiyle birlikte ALES/1 sonuç tarihi netleşirken, adaylar sonuç ekranına ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor.

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-ALES/1 sınav sonuçları, ÖSYM’nin yayımladığı resmi sınav takvimine göre 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yüksek lisans, doktora ve akademik personel başvurularında puanlarını kullanabilecek.

ALES puanı; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve lisansüstü eğitim başvurularında temel kriterlerden biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle sonuç tarihi, sınava katılan adaylar açısından büyük önem taşıyor. Açıklanacak puanlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES/1 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ALES/1 sonuçları açıklandığında adaylar puanlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılabilecek.

Adaylar sonuç belgelerinde sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinin yanı sıra doğru-yanlış cevap sayılarını da inceleyebilecek. ÖSYM sonuç belgelerini fiziki olarak göndermeyecek, tüm işlemler dijital ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

