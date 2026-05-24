Kanseri yeni atlatan 40 yaşındaki Kristian Trend, Avrupa'da hızla yayılan bir 'detoks' trendinin kurbanı oldu. Amazon ağaç kurbağasının zehrinden yapılan "Kambo" adlı ilacı denedikten sonra dairesinde fenalaşarak hayatını kaybeden Trend'in ölümü, bu tehlikeli yöntemi yeniden tartışmaya açtı.

İngiltere’de yaşayan ve yakın zamanda kanser atlatan 40 yaşındaki Kristian Trend, evinde ölü bulundu. Sağlıklı hayat koçu olan Trend’in, son dönemde popülerleşen ve "Kambo" adı verilen tehlikeli bir yöntemi denedikten sonra fenalaşarak yere yığıldığı bildirildi.

KURBAĞA İLACI "KAMBO" NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

"Kambo" veya "Sapo" olarak isimlendirilen bu maddenin Amazon havzasında yaşayan dev yaprak kurbağasının kurutulmuş zehirli derisinden elde edilen bir salgı olduğu biliniyor.

Geleneksel Kambo yönteminde, Amazon'da yaşayan dev yaprak kurbağasının kolları ve bacakları çubuklara bağlanıyor, bu süreçte büyük bir stres altına giren hayvan, savunma mekanizması olarak cildinde zehirli bir salgı üretiyor.

DOĞRUDAN YARALARIN ÜZERİNE SÜRÜLÜYOR

Kurbağa daha sonra doğaya geri bırakılırken, toplanan bu salgı kurutularak çamur kıvamına getiriliyor. Bu sırada kişilerin derileri sıcak çubuklarla yakılarak açık yaralar oluşturuluyor. Ardından söz konusu zehir, doğrudan bu yaraların üzerine sürülerek hızlıca kana karışıyor.

Birçok insanda ağır yan etkilere ve ölümlere yol açtığı için Avustralya, Brezilya ve Şili gibi ülkelerde tamamen yasaklanan bu tehlikeli madde, İngiltere'de herhangi bir resmi ilaç ruhsatı veya denetimi bulunmamasına rağmen yasal olarak satılmaya ve büyük bir risk oluşturmaya devam ediyor.

The Sun'ın haberine göre, oğlunun kesin ölüm nedenini öğrenmek için toksikoloji raporunu bekleyen acılı anne Angie, alternatif tıp yöntemlerinin tamamen yasaklanması için çağrıda bulundu.

Oğlunun ağır bir kanser tedavisinden kurtulduktan sonra böyle bir sebeple ölmesini "korkunç" olarak nitelendiren anne, "Kendini arındıracaktı, çok vitamin alıyordu. Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek feryat etti.

Hükümet yetkilileri ise olayla ilgili üzüntülerini dile getirerek, halk sağlığını tehdit eden maddelerin inceleme altında olduğunu belirterek vatandaşları bu tarz bilimsel dayanağı olmayan alternatif tedavilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

