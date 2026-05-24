Florida’da telefonunu karıştırdığı gerekçesiyle 15 yaşındaki kız kardeşini bıçaklayan 26 yaşındaki Lynn My Le, olayın ardından çıkarıldığı mahkemede 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kız kardeşini katletmeye çalışan ablanın cezası kamuoyunda büyük tepki çekti.

Kan donduran olay, ABD’nin Florida eyaletine bağlı Cutler Bay kentinde 2025'te meydana geldi. 26 yaşındaki Lynn My Le, aynı evde yaşadığı 15 yaşındaki kız kardeşinin, kendisi uyurken cep telefonuna bakmaya çalıştığını fark etti. Telefonunu geri almak isteyen abla-kardeşin arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

KARDEŞİNİ 10 KEZ BIÇAKLADI

Olayın büyümesiyle gözü dönen abla, mutfaktan aldığı bıçakla kız kardeşine saldırdı. Aldığı darbelerin ardından can havliyle dış kapıya doğru kaçmaya çalışan talihsiz genç, sırtından 4 kez bıçaklandı. 15 yaşındaki genç, aldığı bıçak darbelerinin ardından kanlar içinde yere yığılırken, Le, yerde yatan kardeşine 6 kez daha bıçak sapladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, genç kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Günler süren tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından 'ikinci derece cinayete teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanan abla hakkında açılan dava 4 Mayıs'ta sonuçlandı. Davaya bakan hakim, Lynn My Le hakkında önce aile içi şiddet gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verdi, ardından ilk başta yöneltilen ağır 'cinayete teşebbüs' suçlamasını düşürdü. Mahkeme, suçlamayı "bedensel zarara yol açan ağırlaştırılmış saldırı" derecesine indirdi.

Cani abla 4 Mayıs'ta çıkan kararla 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın büyük bir bölümü, hapis yerine 7 yıllık denetimli serbestliğe çevrildi. Kız kardeşini vahşice katletmeye çalışan ablanın cezası kamuoyunda büyük tepki çekti.

