Kas güçsüzlüğü nedeniyle yıllarca tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Arjantinli bir kadın, Çin’de ziyaret ettiği bir etkinlikte Çinli bir teknoloji firması tarafından geliştirilen robot dış iskeleti (eksoskeleton) denemesinin ardından yıllar sonra ilk kez yürüyebildi. Kalabalık olanları alkışlarla karşılarken, engelli kadının arkadaşının sevinç gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Çin’de Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı’na bir arkadaşının kuaför ürünlerini tedarik etmesine yardımcı olmak üzere refakatçi olarak gelen Arjantinli Maria Laura, hizmet robotları fuar alanında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Guangzhou kentinde gerçekleştirilen fuarda Maria Laura, Çin merkezli "TransitX Intelligent Technology" tarafından geliştirilen bir giyilebilir dış iskelet robotunu (eksoskeleton) görevli personelin yardımıyla giydi. Dış iskeleti giymesinin ardından dengeli bir şekilde ayağa kalkan ve kendi başına yürümeye başlayan Laura, "Kendi başıma yürüyebiliyorum. Bu inanılmaz bir his. Bacaklarım güçleniyor" dedi. Kalabalık olanları alkışlarla karşılarken, Laura’nın arkadaşının sevinç gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: CİHAZ KENDİSİNE HEDİYE EDİLDİ

Kameralara yansıyan bu anlar internette kısa sürede viral olurken, görüntüler Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning tarafından da sosyal medyada paylaşıldı. Çinli yetkili, "Kanton Fuarı’nda engelli olan bir Arjantinli kadın, Çin’de geliştirilen bir dış iskelet robotunu kullanarak ayağa kalkıp tekrar yürüdü. Olayın en iyi kısmı ise, daha sonradan cihazın kendisine hediye edilmiş olması" dedi.

FİRMA KURUCUSU, DIŞ İSKELET TEKNOLOJİSİNİ ANLATTI

Hangzhou merkezli teknoloji firması Taixirobot'un kurucusu ve CEO’su Liang Linchao, dış iskeletin kullanıcının vücudundaki hafif hareketleri temel alarak hareket niyetini algılayabildiğini açıkladı. Liang, sistemin kullanıcının nasıl hareket etmek istediğini değerlendirmek için çoklu sensör verileri ve yapay zeka algoritmalarını bir araya getirdiğini ve yürüme veya eğimli alanlarda hareket etme gibi durumlarda gerçek zamanlı uyarlanabilir destek sağladığını söyledi.

Firma yöneticisi, cihazın bunun ardından motorlarını devreye sokarak bacak hareketlerini desteklediğini ve bu şekilde spor meraklıları, yaşlılar ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için destek sağladığını belirtti. Arjantinli ziyaretçinin yaşadıklarının kendisi için hem duygusal hem de cesaret verici bir deneyim olduğunu anlatan Liang, cihazın ağırlığının 1,8 kilogram olduğunu ve algoritmalarının da tamamıyla optimize edildiğini ifade etti.

BİN 200 DOLARDAN ÖN SİPARİŞE AÇILDI

Şu anda bin 200 dolar üzerinden ön siparişe açılan giyilebilir dış iskeletin, yıl ortalarına doğru hem Çin iç pazarına hem de uluslararası pazarlara sunulması bekleniyor. Ürünün, benzer teknolojileri bekleyen çok sayıda insan olduğu için Türkiye’de de ilgi görmesi bekleniyor.

