İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) kapsamında yarık damak ameliyatı geçiren 12 yaşındaki bir kızın ailesi, skandal bir tıbbi müdahaleyle sarsıldı. Ameliyat sırasında genç kızın ağzına, ailesinin bilgisi ve onayı dışında, hayatını kaybetmiş bir kişiden alınan kemik parçası yerleştirildi. Durumu aylar sonra, ameliyat başarısız olunca öğrenen anne, yaşananları "mide bulandırıcı" olarak nitelendirdi.

İngiltere’nin Somerset bölgesinde yaşayan bir anne, kızının yarık damak ameliyatında bir kadavradan alınan kemik parçasının kullanıldığını öğrenince şaşkına döndü. BBC’nin haberine göre aile, ameliyat öncesinde kendilerine böyle bir uygulamadan bahsedilmediğini ifade etti.

DİZİNDEN ALINIP AĞZINA NAKLEDİLECEKTİ

12 yaşındaki ismi açıklanmayan kız çocuğu, yarık damağındaki boşluğun onarılması amacıyla ameliyata alındı. Ailenin aktardığına göre planlanan yöntem, hastanın dizinden alınacak kemiğin ağız bölgesine nakledilmesiydi. Ancak ameliyat sırasında cerrahın, kızın kendi kemiğine ek olarak, kadavradan alınan ve kemik lifi içeren bir bileşiği de kullandığı ortaya çıktı.

AMELİYAT BAŞARISIZ GEÇİNCE ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olaydan ancak kontrol randevusunda haberdar olduklarını söyleyen aile, aynı görüşmede ameliyatın başarısız olduğunun kendilerine söylendiğini belirtti.

"MİDE BULANDIRICI BULDUM"

Yaşadıklarının ardından BBC’ye konuşan genç kız, “Keşke işe yarasaydı. Uyandığımda çok şaşırdım. Dizimden kemik alınacaktı ama rahat yürüyebiliyordum” dedi.

Durumdan haberdar olmadıklarını söyleyen anne ise, duydukları karşısında 'donup kaldığını' vurgulayarak "Her şeyi son derece mide bulandırıcı buldum." ifadelerinde bulundu.

AYNI DOKTOR 11 ÇOCUĞU DAHA AMELİYAT ETMİŞ

Anne ayrıca Bristol Çocuk Hastanesi’ndeki doktorların kendisine, aynı cerrah tarafından 11 çocuğun daha ameliyat edildiğini söylediğini belirterek benzer durumda ailelerin olabileceği konusundaki endişesini dile getirdi.

Ailenin avukatı Owen Lake de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu durumda kadavra kemiği kullanımı İngiltere’de standart bir uygulama değil” dedi. Lake, yaklaşık 12 çocuğun aynı süreçte tedavi gördüğünü ve başka vakaların da ortaya çıkabileceğini söyledi.

HASTANEDEN 'DOLGU AMAÇLI TIBBİ BİR ÜRÜN' SAVUNMASI

Hastane yönetimi ise yaptığı açıklamada aileden özür dileyerek, kullanılan materyalin “yapısal kadavra kemik grefti değil, dolgu amaçlı bir tıbbi ürün” olduğunu savundu.

Anne, yaşananların ardından sağlık sistemine olan güvenini kaybettiğini belirtirken olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

