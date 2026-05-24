ABD Başkanı Donald Trump’ın adını taşıyan telefon ve operatör girişimi Trump Mobile, binlerce kullanıcının kişisel bilgilerinin internete sızdığını doğruladı. Güvenlik açığının Trump Mobile operasyonlarını destekleyen üçüncü taraf bir platformdan kaynaklandığı belirtilirken, olayın ortaya çıkış biçimi de duyanları hayrete düşürdü.

Telefon pazarında yeni bir oluşum olan telefon ve operatör girişimi Trump Mobile, ciddi bir güvenlik skandalıyla çalkalanıyor. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından teknoloji yayını TechCrunch'a konuşan şirket temsilcisi Chris Walker, kullanıcı verilerinin internete sızdığını resmen kabul etti. Sızan bilgiler arasında müşterilerin isimleri, telefon numaraları, e-posta ve ev adresleri ile sipariş kimlikleri yer alıyor.

SİBER SALDIRI YAŞANMADIĞINI SAVUNDULAR

TechCrunch’ın haberine göre, şirket sözcüsü Chris Walker, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Walker, Trump Mobile’ın sistemlerine yönelik bir siber saldırı yaşanmadığını ve şirket altyapısının hacklenmediğini savundu. Açıklamaya göre veri sızıntısı, Trump Mobile operasyonlarını destekleyen üçüncü taraf bir platformdan kaynaklandı. Ancak ilgili hizmet sağlayıcının adı paylaşılmadı.

Şu ana kadar yapılan incelemelerde kullanıcıların finansal bilgilerinin ya da özel mesajlarının ele geçirildiğine dair bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Buna rağmen sızdırılan kişisel verilerin dolandırıcılık ve kimlik avı saldırıları açısından ciddi risk oluşturduğu değerlendiriliyor.

ARAŞTIRMACININ DİKKATİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın arka planındaki en dikkat çekici detay ise sızıntının ortaya çıkış biçimi oldu. Popüler YouTube içerik üreticileri Coffeezilla ve penguinz0, Trump Mobile'dan telefon sipariş ettikten sonra bir güvenlik araştırmacısının kendilerine ulaştığını söyledi. Durumu fark eden araştırmacının şirketi defalarca uyardığı ancak Trump Mobile yönetiminden hiçbir geri dönüş alamadığı iddia edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan şirket yönetimi, şu anda mağdur olan müşterilerine resmi bir bilgilendirme yapıp yapmama konusunu değerlendiriyor. Bu ihmalin kullanıcıların kişisel gizliliği ve veri güvenliği konusundaki endişeleri iyice tırmandırmış durumda olduğu belirtiliyor.

