Rapçi Vahap Canbay, Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği saldırı olayına ilişkin, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 sanıktan şikayetçi olmuştu. Canbay, "Hedef bendim" dese de savcılık 'Kasten öldürmeye teşebbüs' eyleminin bulunmadığı sebebiyle takipsizlik kararı verdi.

İstanbul'da 19 Mart'ta meydana gelen silahlı saldırıda Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti. Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan olay sırasında araçta bulunan ve saldırıdan yara almadan kurtulan rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan, Zuhal Kalaycıoğlu, Metin Kadayıfçıoğlu ve 5 diğer şüpheliden şikayetçi oldu.

Vahap Canbay

"HEDEF BENDİM"

Canbay şikayet dilekçesinde olay günü Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun hedef aldığı kişinin kendisi olduğunu, kurşunun yanındaki arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'ya isabet ettiğini, Kadayıfçıoğlu'nun eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığını öne sürdü.

Alaattin Kadayıfçıoğlu

SOMUT EYLEM BULUNMADI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve kamera görüntüsü inceleme tutanakları mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli Kadayıfçıoğlu'nun araç içerisindeki maktulü doğrudan hedef aldığı, müşteki Canbay'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilebilecek somut bir eyleminin bulunmadığı belirlendi.

Kubilay Kaan Kundakçı

TAKİPSİZLİK KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre savcılık tarafından 'Kasten öldürme/yardım etme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suçluyu kayırma' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamalarıyla soruşturulan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, müşteki Canbay'a yönelik iddialar yönünden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası