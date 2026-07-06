İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta feci kaza! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tokat-Turhal kara yolunda tırın dorsesine arkadan çarparak ağır yaralanan 21 yaşındaki otomobil sürücüsü Mustafa Oğuzhan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Özetle DinleTokat'ta feci kaza! 21 yaşındaki genç hayatını kay...
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3. Sayfa 2 dk önce
Tokat-Turhal karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
- Tokat-Turhal karayolu Ulaş Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada, Mustafa Oğuzhan (21) yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen E. D. (50) idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.
- Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Oğuzhan ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Mustafa Oğuzhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Gece saatlerinde Tokat-Turhal karayolu Ulaş Kavşağı’nda seyir halinde olan Mustafa Oğuzhan (21) yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen E. D. (50) idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, ağır yaralanan sürücü ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Mustafa Oğuzhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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