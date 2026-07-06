Osmaniye'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma salonun dışında silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda tüfekle vurulan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası çıkan kavganın düğün salonunun dışına taşmasının ardından tüfekle ateş açılması sonucu 22 yaşındaki Hüseyin Gönül ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Düğünde dehşet! Silahlı kavga çıktı: Ölü ve yaralılar var

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Ağır yaralanan Hüseyin Gönül, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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