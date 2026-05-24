Trump’ın “İran’la anlaşmaya çok yaklaştık” açıklaması sonrası Tel Aviv’de alarma geçildi. İsrail yönetimi acil güvenlik toplantısı kararı alırken, İsrail basını Tel Aviv’in, Trump’ın İran’la nükleer süreci erteleyecek geçici bir anlaşmaya yönelmesinden endişe duyduğunu yazdı. Haberlere göre İsrail güvenlik birimleri, Tahran’ın Washington’u oyaladığına ve kapsamlı bir nükleer anlaşma ihtimalinin düşük olduğuna inanıyor.

ABD Başkanı Trump’ın “İran ile anlaşmaya çok yaklaştık” sözleri sonrası Tahran cephesinden de "Mutabakat zaptını sonuçlandırmaya çalışıyoruz" açıklaması geldi. Söz konusu açıklamaların ardından kırmızı alarm verilen İsrail’de acil güvenlik toplantısı planlandı.

Tel Avivde müzakere paniği! İsrail basını, Netanyahunun geçici anlaşma endişesini yazdı

“TEL AVİV, SINIRLI BİR GEÇİCİ ANLAŞMADAN ENDİŞELİ”

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in Trump'ın İran ile "sınırlı bir geçici anlaşma" imzalamasından endişe duyduğu belirtildi.

İSRAİL’İN TEMEL SORUNLARI ARASINDA ‘URANYUM’ VAR

İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgili temel meseleleri ele almayan bir anlaşma olasılığından tedirgin olduğu vurgulanan haberde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun kaldırılması, uranyum zenginleştirilmesinin yasaklanması konusu ile balistik füze programının İsrail'in "temel sorunlarının" başında geldiği ifade edildi.

ANLAŞMA İHTİMALİ ‘DÜŞÜK’

Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin İran'ın ABD'yi "oyaladığına" ve nükleer konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varılma şansının "düşük" olduğuna inandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İRAN CEPHESİNDEN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Trump’ın açıklamasının ardından Tahran cephesinden de açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabulucuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

