İsrail’de "anlaşma" paniği: Netanyahu 'acil' toplantıya çağırdı
Donald Trump’ın "İran ile anlaşmaya çok yaklaştık" açıklaması ve Tahran’dan gelen "Mutabakat zaptını sonuçlandırmaya çalışıyoruz" mesajları sonrası İsrail yönetimi hareketlendi. Başbakan Netanyahu acil güvenlik toplantısı kararı aldı.
- ABD Başkanı Trump, İran ile anlaşmaya çok yaklaştıklarını belirtti.
- İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, anlaşmaya hem uzak hem de yakın olduklarını, ihtilaflı konuların bulunduğunu ve mutabakat zaptı için çalıştıklarını ifade etti.
- Pakistan Genelkurmay Başkanı, müzakereler kapsamında Tahran'da temaslarda bulundu.
- İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, gelişmeler üzerine Başbakan Netanyahu'nun acil toplantı yapacağını aktardı.
Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen ABD-İran müzakerelerinde somut adımların atılması ve peş peşe gelen kritik açıklamalar, Tel Aviv yönetiminde adeta kırmızı alarm verilmesine neden oldu.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Başbakan Netanyahu'nun, İran'a ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere bu akşam koalisyon ortaklarıyla acil toplantı gerçekleştireceği aktarıldı.
"ANLAŞMA YAKIN"
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" duyurmuştu.
İRAN KANADI NE SÖYLEDİ?
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabulucuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz." açıklamasında bulunmuştu.
Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, müzakereler kapsamında İran ile ABD arasında mesaj alışverişini yürütmek üzere dün ve bugün Tahran'da temaslar gerçekleştirmişti.