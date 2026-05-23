İspanya La Liga’da sezonun son haftasında Valencia ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Şampiyonluğunu önceden ilan eden Barcelona, sezonun kapanış maçında Mestalla Stadı’nda Valencia deplasmanına çıkacak. Karşılaşma için geri sayım başlarken ''Valencia-Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?'' sorusu ise gündeme geldi.

La Liga’da 37 hafta sonunda Barcelona topladığı 94 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Katalan ekibi çıktığı maçlarda 31 galibiyet alırken yalnızca 5 kez mağlup oldu. Ev sahibi Valencia ise La Liga’da 37 hafta sonunda 46 puan topladı. İspanyol ekibi sezon boyunca 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı. Ligde 9. sırada yer alan Valencia, Avrupa kupaları yarışının uzağında kaldı. Peki, Valencia-Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

İşte ilk 11ler!

Valencia ile Barcelona arasında oynanacak La Liga karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



VALENCIA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga’nın 38. hafta mücadelesi kapsamında oynanacak Valencia-Barcelona karşılaşması 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Mestalla Stadı’nda oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak.



VALENCIA-BARCELONA İLK 11’LER

Valencia: Dimitrievski, Uros Nunez, Tarrega, Pepelu, Vazquez, Rioja, Ugrinic, Rodriguez, Diego Lopez, Guerra, Hugo Duro

Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Araujo, Gerard Martin, Balde, Gavi, Bernal, Ferran Torres, Dani Olmo, Rashford, Lewandowski

