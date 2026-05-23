İspanya La Liga’da sezonun son haftasında futbolseverleri dikkat çeken mücadelelerden biri Real Madrid ile Athletic Bilbao arasında oynanacak. Santiago Bernabeu Stadı’nda sahaya çıkacak iki takım, sezonu galibiyetle tamamlamak için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde ''Real Madrid-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler oynayacak mı?'' soruları gündeme geldi.

Real Madrid-Athletic Bilbao maçı öncesi Real Madrid’de sezon sonunda ayrılması beklenen David Alaba için takım arkadaşlarından veda mesajları gelmeye başladı. Milli futbolcu Arda Güler’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Genç yıldız paylaşımında Alaba’nın kendisine verdiği destekten bahsederken birlikte yaşadıkları anıları unutmayacağını ifade etti. Peki, Real Madrid-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak mücadele futbolseverler tarafından büyük heyecanla beklenirken, maçın yayın bilgileri de netleşti.

Real Madrid-Athletic Bilbao maçı S Sport Plus platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Athletic Bilbao maçı 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Santiago Bernabeu Stadı’ndaki karşılaşma saat 22.00’de başlayacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI, SAKAT MI?

Milli futbolcu Arda Güler’in yaşadığı sakatlık nedeniyle Athletic Bilbao karşısında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi. Real Madrid tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada genç futbolcunun sağ arka adalesinde zedelenme tespit edildiği duyurulmuştu.

Teknik heyetin Arda Güler’i sezonun son bölümünde riske etmek istemediği belirtilirken, oyuncunun tedavi sürecinin devam ettiği ifade edildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde ise milli yıldızın iyileşme sürecinin olumlu ilerlediği aktarıldı.

Genç oyuncunun Dünya Kupası sürecine yetişmesinin beklendiği de ifade edildi.

REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia, Camavinga, Valverde, B. Diaz, Bellingham, Mbappe, Garcia

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Alvarez, Laporte, Lekue, R. Galarreta, R. Mora, Williams, Navarro, Unai Gomez, Guruzeta

