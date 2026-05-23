talya Serie A’da sezonun son haftasında gözler Bologna ile Inter arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Şampiyonluğunu önceden garantileyen Inter, sezonu galibiyetle kapatmayı hedeflerken Bologna ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde olacak. Karşılaşma öncesi ''Bologna-Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hakan Çalhanoğlu sakat mı?'' soruları ise gündemde.

Inter Serie A’da sezon boyunca gösterdiği performansla şampiyonluğunu haftalar öncesinden garantilemeyi başardı. Bologna ise başarılı bir sezon geçirerek ligi üst sıralarda tamamladı. Kırmızı-lacivertli ekip, sezonun son maçında taraftarına galibiyet armağan etmek istiyor. Peki, Bologna-Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hakan Çalhanoğlu sakat mı?

BOLOGNA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Serie A’daki Bologna-Inter karşılaşması S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOLOGNA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bologna ile Inter arasında oynanacak Serie A mücadelesi 23 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Karşılaşma Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKAT MI?

Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun yaşadığı sakatlık futbol kamuoyunda gündem olmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli orta sahanın sol baldırındaki soleus kasında gerilme tespit edildiği belirtilmişti.

BOLOGNA-INTER MUHTEMEL 11’LER

Bologna: Skorupski, Mario, Heggem, Lucumi, Miranda, Freuler, Pobega, Bernardeschi, Ferguson, Rowe, Castro

Inter: Martinez, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Pio Esposito, Lautaro Martinez



