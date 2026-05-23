Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelinde günlerdir süren sağanak yağışların bayramda da etkisini sürdüreceğini açıkladı. İstanbul için pazar günü kuvvetli sağanak uyarısı yapan Şen, tatil boyunca havanın ülke genelinde yer yer yağmurlu, bulutlu ve güneşli geçişlerle devam edeceğini belirtti.

Türkiye genelinde günlerdir etkili olan sağanak yağışlar, baraj ve dereleri taşıma noktasına getirirken meteoroloji uzmanlarından peş peşe bayram tatiline yönelik önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Katıldığı canlı yayında hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ilkbahar mevsiminin tipik bir özelliğinin yaşandığını belirterek önümüzdeki günlerde ve bayram süresince de yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini ifade etti.

İSTANBUL'A PAZAR GÜNÜ SAĞANAK UYARISI

Geçtiğimiz yıllardaki kuraklığın ardından gelen bu bol yağışların şaşırtıcı gelebileceğini belirten Şen, İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerinde ve Türkiye genelinde yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Pazar günü İstanbul’da yağışların daha da kuvvetlenebileceğini vurgulayan ünlü meteorolog, sıcaklıkların batıda Mayıs ayı normallerinde, doğu bölgelerinde ise normallerin 1 ila 2 derece altında seyrettiğini dile getirdi.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Tatilcilerin en çok merak ettiği bayram havasına da açıklık getiren Prof. Dr. Orhan Şen, dokuz günlük tatilin ilk günlerinde ve bayram süresince hava durumunun nasıl şekilleneceğini şu sözlerle özetledi:

"Cumartesi ve pazar günleri Türkiye genelinde yağışlar etkisini sürdürecek. Kuzey ve İç Ege ile Balıkesir, Çanakkale ve Aydın civarlarında özellikle öğleden sonraları kuvvetli sağanaklar bekleniyor.

Pazartesi (Arife öncesi), salı (Arife) ve bayramın birinci günü Marmara ve Ege bölgelerinde yağışlar molaya verecek ve sıcaklıklar birkaç derece artacak. Ancak İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağışlar bu süreçte de devam edecek.

Bayramın ikinci günü akşamından itibaren ve üçüncü, dördüncü günlerinde Marmara dahil olmak üzere tüm Türkiye yeniden yeni bir yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek.

Özetle bayram dönemi genel olarak bulutlu, güneşli ve yer yer yağmurlu bir geçiş sürecine sahne olacak. Sıcaklıklarda ise büyük bir değişim yaşanmayacak"

TATİL BÖLGELERİNDE SON DURUM

Deniz kenarında tatil planlayanlar için de önemli tüyolar veren Şen, Antalya ve Ege kıyılarını kıyasladı.

Popüler tatil merkezi Antalya’da bayram süresince yağışların devam edeceğini ve havanın çoğunlukla bulutlu olacağını belirten Şen, sıcaklıkların 24-26 derece civarında kalacağını söyledi.

Buna karşın Ege bölgesinin tatil için çok daha elverişli göründüğünü ifade eden Prof. Dr. Orhan Şen, Ege’de sıcaklıkların 30 dereceye kadar çıkacağını ve bayramın ilk günlerinde yağışsız, açık bir hava beklendiğini ekledi.

