Kurban Bayramı tatiline kısa süre kala milyonlarca vatandaş şehirler arası yolculuk planlarını hızlandırdı. Bayram ziyaretleri ve tatil hazırlıkları nedeniyle otoyollar ile toplu taşıma kullanımında yoğunluk yaşanırken, ücretsiz ulaşım uygulamasının detayları da netleşti. Bayram yolculuğu başlarken vatandaşlar da ''Köprü ve otoyollar bugün ücretsiz mi, köprüler ne zaman ücretsiz, ücretsiz ulaşım ne zaman başlıyor?'' sorularını gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı tarihler belli oldu. Bilhassa büyükşehirlerden memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ücretsiz geçiş uygulamasının hangi yolları kapsadığını ve uygulamanın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, köprü ve otoyollar bugün ücretsiz mi, köprüler ne zaman ücretsiz, ücretsiz ulaşım ne zaman başlıyor?

Köprü ve otoyollar bugün ücretsiz mi, ücretsiz ulaşım ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı yolculukları başladı!

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili öncesinde milyonlarca vatandaş yola çıkmaya hazırlanırken, köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş uygulamasının detayları da netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan bazı otoyol ve köprüler bayram süresince ücretsiz olacak.

Ücretsiz uygulama yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı yolları kapsıyor. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen projelerde ise ücret alınmaya devam edecek.

KÖPRÜLER NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

Kurban Bayramı nedeniyle ücretsiz köprü ve otoyol uygulaması 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00’da başlayacak. Uygulama 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü gece sonuna kadar devam edecek.

Bu kapsamda İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz hizmet verecek. Aynı zamanda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollardan da ücret alınmayacak.

Öte yandan Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasına dahil edilmeyecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bayram süresince toplu taşıma araçlarında uygulanacak ücretsiz ulaşım dönemi 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak. Ücretsiz kullanım hakkı 30 Mayıs Cumartesi günü sonuna kadar devam edecek.

Vatandaşlar bu tarihler arasında belirlenen raylı sistem hatları ile belediyelere bağlı toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı boyunca birçok toplu taşıma hattında ücretsiz uygulama geçerli olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca belediyeler ile belediyelere bağlı kurum ve kuruluşların işlettiği toplu taşıma araçları da ücretsiz olarak kullanılabilecek.

