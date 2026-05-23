Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı düzenlendi. Ayağından yaralanan Karaca, hastaneye kaldırıldı. Saldırı haberler, ardından Alim Karaca'nın hayatı ve kariyeri bir kez daha gündeme geldi. Peki, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca kimdir?

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 09 Temmuz 1973’te, Fethiye’de dünyaya geldi. Öğrenimine Kumluova İlkokulu'nda başlayan Karaca, ortaokul ve liseyi İstanbul Beylerbeyi’ndeki H.Ömer Sabancı okullarında, yükseköğrenimini ise, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Siyasi hayatına ise, İstanbul’da lise öğrencisi olduğu dönemlerde, CHP Gençlik Kolları’nda başladı. Doğduğu topraklara hizmet etmek üzere memleketine dönen Alim Karaca, 2009–2014 yılları arasında Kumluova Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, CHP’den Fethiye Belediye Başkanı seçildi. Başkan Karaca, başarılı bir beş yılın ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterildi.

Karaca, İngilizce öğretmeni Çiğdem Karaca’yla evlidir; biri kız, biri erkek olmak üzere 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilen Karaca, hemşerileriyle beraber olmaktan, futbol, basketbol ve voleybol oynamaktan keyif almaktadır.

