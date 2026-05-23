Almanya'nın Düsseldorf kentinde iki tramvayın çarpışması sonucu 5'i ağır en az 27 kişi yaralandı.

Almanya'nın Friedrichstadt bölgesinde seyreden iki yolcu tramvayı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. İçinde yaklaşık 60 yolcunun bulunduğu vagonların çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 5'i ağır olmak üzere en az 27 kişi yaralandı. Kent merkezindeki ulaşım ağını tamamen kilitleyen kaza sonrası itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlattı.

YOLCULAR CAN HAVLİYLE KENDİNİ DIŞARI ATTI

Kaza, yerel saatle 11.30 sıralarında Düsseldorf’un en işlek noktalarından biri olan Berliner Allee ile Graf-Adolf-Straße caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Seyir halindeki iki tramvayın şiddetle çarpışması sonucu ortalık bir anda savaş alanına döndü. Çarpışmanın etkisiyle vagonlarda bulunan onlarca yolcu savrulurken, şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamada, karmaşık bir sıkışma durumu olmadığı için yolcuların büyük bölümünün kendi imkanlarıyla ya da ekiplerin desteğiyle vagonlardan tahliye edildiği bildirildi. Ekipler, kazadan yara almadan kurtulan ancak şok geçiren 28 yolcuya da olay yerinde ayakta tıbbi ve psikolojik destek sağladı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Düsseldorf polisi, kazanın ardından geniş çaplı bir teknik inceleme başlattı. Ön inceleme raporlarına göre, tramvaylardan birinin yanlış hatta girmiş olabileceği ve hat değiştirme mekanizmasındaki muhtemel bir teknik arıza ya da insan hatası üzerinde durulduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle şehir merkezindeki birçok tramvay hattı tamamen kapatılırken, seferler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Ağır hasar alan iki büyük vagonun raylardan çekilmesi ve enkaz kaldırma çalışmalarının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Düsseldorf Savcılığı, yaralanan 5 ağır hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığını, makas ve sinyalizasyon verilerinin incelenmek üzere koruma altına alındığını duyurdu.

