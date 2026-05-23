İngiltere Championship’te sezonun en kritik karşılaşması bugün oynanıyor. Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough, Premier Lig’e yükselen son takım olabilmek için Wembley Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Şimdi ise ''Hull City Middlesbrough canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?'' sorusunun cevapları taraftarların gündeminde.

Hull City Middlesbrough canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi merak edilirken Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı! Futbol dünyasının yakından takip ettiği mücadelede kazanan ekip, gelecek sezon İngiltere Premier Lig sahnesinde yer alma hakkı elde edecek.

Hull City-Middlesbrough maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir, şifresiz mi? İşte muhtemel 11ler!

HULL CITY-MIDDLESBROUGH CANLI YAYIN HANGİ KANALDA , NEREDE İZLENİR?

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough, Premier Lig’e yükselen son takım olabilmek için Wembley Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Hull City-Middlesbrough maçı TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hull City-Middlesbrough maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir, şifresiz mi? İşte muhtemel 11ler!

HULL CITY-MIDDLESBROUGH MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak Championship play-off finali şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi TV8 ekranlarından ücretsiz şekilde izleyebilecek.

Hull City-Middlesbrough maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir, şifresiz mi? İşte muhtemel 11ler!

HULL CITY-MIDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Championship play-off finali bugün oynanacak. Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılacak mücadele saat 17.30’da başlayacak.

Hull City-Middlesbrough maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir, şifresiz mi? İşte muhtemel 11ler!

HULL CITY-MIDDLESBROUGH MUHTEMEL 11

Hull City: Pandur, Ajayi, Egan, Hughes, Coyle, Slater, Crooks, Giles, Belloumi, Millar, McBurnie

Middlesbrough: Brynn, Ayling, Fry, Malanda, Brittain, Hackney, Morris, Targett, Whittaker, McGree, Strelec

Haberle İlgili Daha Fazlası