Ziraat Türkiye Kupası’nda sezonun en kritik karşılaşması için nefesler tutuldu. Trabzonspor ile Konyaspor, 64. Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Antalya’da oynanacak dev finalde bordo-mavililer 10. kez kupayı kazanmayı hedeflerken, yeşil-beyazlı ekip ise tarihindeki ikinci Türkiye Kupası zaferi için sahaya çıkacak. İşte, Trabzonspor-Konyaspor maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler ve eksikler...

Ziraat Türkiye Kupası final maçı için nefesler tutuldu! Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası tarihinde en başarılı ekiplerden biri olarak dikkat çekiyor. Daha önce 17 kez finale çıkan Trabzonspor, bunların 9’unda kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililer son iki sezonda final oynamasına rağmen şampiyonluk yaşayamadı. Konyaspor ise organizasyonda ikinci kez finale çıkıyor. Konya temsilcisi, daha önce oynadığı tek finalde kupayı kazanmayı başarmıştı. Peki, Trabzonspor-Konyaspor maçında kimler eksik? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu...

İşte muhtemel ilk 11 maç kadrosu! Trabzonspor-Konyaspor maçında kimler eksik?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Antalya’da oynanacak kritik mücadele öncesinde iki takımda da eksik oyuncular netleşti.

Trabzonspor cephesinde sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov ile Okay Yokuşlu final maçında forma giyemeyecek.

Konyaspor’da ise kart cezası bulunan Bazoer kadroda yer alamayacak. Ayrıca sakatlığı devam eden Tunahan Taşçı ile uzun süredir kadro dışı kalan Guilherme de final karşılaşmasında görev yapamayacak isimler arasında.

İşte muhtemel ilk 11 maç kadrosu! Trabzonspor-Konyaspor maçında kimler eksik?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Felipe Augusto

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Jevtovic, Melih, Bardhi, Deniz, Olaigbe, Muleka

İşte muhtemel ilk 11 maç kadrosu! Trabzonspor-Konyaspor maçında kimler eksik?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR, NE ZAMAN?

Türkiye Kupası final mücadelesi 22 Mayıs Cuma günü Antalya’daki Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak. Saat 20.45’te başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

İşte muhtemel ilk 11 maç kadrosu! Trabzonspor-Konyaspor maçında kimler eksik?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Dev finalde düdüğü Halil Umut Meler çalacak. Yardımcı hakem görevlerinde İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yer alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Maçta VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak. AVAR koltuğunda ise Anıl Usta ile Gürcan Hasova bulunacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası