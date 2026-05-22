Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Final Four organizasyonu Yunanistan’ın başkenti Atina’da başlarken gözler temsilcimiz Fenerbahçe Beko’ya çevrildi. Sarı-lacivertli ekip yarı finalde güçlü rakibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ise ''Final Four tek maç mı?'' sorusu gündeme geldi.

Final Four öncesinde düzenlenen medya gününde Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile yıldız oyuncu Nando De Colo dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, sezon boyunca savunmanın takımın temel gücü olduğunu ifade ederken hücum tarafında da önemli gelişim gösterdiklerini belirtti. Takımın oluşturduğu basketbol kimyasına vurgu yapan Jasikevicius, Final Four’da odak noktalarının tamamen maç olduğunu söyledi. Peki, Final Four tek maç mı? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

FINAL FOUR TEK MAÇ MI?

EuroLeague’de sezon boyunca play-off mücadeleleri seri formatında oynanırken Final Four aşamasında sistem değişiyor. Çeyrek final karşılaşmalarında ekipler beş maç üzerinden karşı karşıya geliyor ve üç galibiyete ulaşan takım Final Four bileti alıyor.

İlk iki maç saha avantajına sahip takımın evinde oynanırken üçüncü ve dördüncü maçlar rakip takımın sahasında gerçekleştiriliyor. Serinin eşitlenmesi halinde ise son maç yeniden saha avantajını elinde bulunduran takımın salonunda oynanıyor.

Final Four’da tüm eşleşmeler tek maç eleme sistemiyle yapılıyor. Yarı finalde kaybeden ekip organizasyona veda ederken kazanan takım doğrudan finale yükseliyor.

2026 EUROLEAGUE FINAL FOUR NE ZAMAN?

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan EuroLeague Final Four, bu yıl 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenleniyor. Organizasyona Yunanistan’ın başkenti Atina ev sahipliği yapıyor.

Basketbol dünyasının merakla takip ettiği organizasyonda Olympiakos, Fenerbahçe Beko, Real Madrid ve Valencia Basket şampiyonluk mücadelesi verecek. 22 Mayıs (Bugün) yapılacak yarı final karşılaşmalarının ardından kazanan takımlar 24 Mayıs Pazar günü final maçında parkede olacak.

EUROLEAGUE FINAL FOUR HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

EuroLeague Final Four karşılaşmaları Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Basketbolseverler dev mücadeleleri dijital platform üzerinden de takip edebilecek.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 22 Mayıs Cuma günü oynanacak. Atina’da gerçekleştirilecek dev karşılaşma Türkiye saati ile 18.00’de başlayacak.

Aynı gün oynanacak diğer yarı final mücadelesinde ise Real Madrid ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Beko’nun Olympiakos karşısında galip gelmesi halinde sarı-lacivertli ekip 24 Mayıs Pazar günü EuroLeague finalinde kupayı kazanmak için parkeye çıkacak.

