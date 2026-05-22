9 günlük Kurban Bayramı tatilini başka şehirde geçirmek isteyenlerin yolculuğu başladı. Anadolu'ya geçişin kilit noktalarından olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yarın itibarıyla resmi olarak başlayacak olan uzun tatil fırsatını değerlendirmek isteyen sürücüler, mesai bitimini beklemeden yola koyuldu.

Özellikle İstanbul'dan yola çıkarak Anadolu'nun çeşitli illerine gitmek isteyen sürücülerin oluşturduğu trafik, Bolu sınırları içerisinde etkisini gösterdi. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi ve Abant Gişeleri mevkiinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.

Bayram trafiği erken başladı! Yollarda uzun kuyruklar oluştu

DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Otoyolda ve D-100 kara yolunda araç sayısındaki ciddi artışa rağmen, trafiğin durma noktasına gelmediği ve yoğun ancak akıcı bir şekilde ilerlediği görüldü. Güzergah üzerinde görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, muhtemel kazaların önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Bayram trafiği erken başladı! Yollarda uzun kuyruklar oluştu

Ekipler, kritik noktalarda konuşlanarak sürücüleri aşırı hız yapmamaları, emniyet kemerlerini takmaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıyor. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde ve tatilin başlayacağı cumartesi günü zirveye ulaşması bekleniyor.

Bayram trafiği erken başladı! Yollarda uzun kuyruklar oluştu

Oluşan yoğun akıcı trafik dronla görüntülendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası