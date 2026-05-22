TFF sürpriz kararı duyurdu: Sahaya pankartla çıkma dönemi bitti!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, "maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmesi" kararı aldı. Söz konusu kararda, kulüp ve futbolculardan gelen taleplerin etkili olduğu belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takımların maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verdiğini duyurdu.
- TFF, pankart kararının UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla alındığını vurguladı.
- Uygulamaya son verilmesinde kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlerin de etkili olduğu ifade edildi.
"UEFA VE FIFA UYGULAMALARI" VURGUSU
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir" denildi.
