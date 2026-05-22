Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, "maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmesi" kararı aldı. Söz konusu kararda, kulüp ve futbolculardan gelen taleplerin etkili olduğu belirtildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

"UEFA VE FIFA UYGULAMALARI" VURGUSU

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir" denildi.

