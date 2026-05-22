İhlas Haber Ajansı
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı
Amerika Birleşik Devletler, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkeler kadrosunu açıklamaya devam ediyor.
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'ın tercihleri doğrultusunda 26 futbolcudan oluşan 2026 Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen İngiltere Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu. Teknik direktör Thomas Tuchel'ın tercihleri doğrultusunda Dünya Kupası kafilesine 26 futbolcu davet edildi.
İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrosunda futbolcular yer aldı:
Kaleci: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford
Defans: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarrell Quansah, Djed Spence, John Stones
Orta saha: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers
Forvet: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins
