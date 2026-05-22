LaLiga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de teknik patron Alvaro Arbeloa, Athletic Bilbao ile oynayacakları son hafta mücadelesinin ardından görevini bırakacağını açıkladı. Arbeloa, "Jose Mourinho ile birlikte çalışır mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, LaLiga'nın 38'inci ve son haftasında 23 Mayıs Cumartesi günü Athletic Bilbao ile oynayacakları maçtan önce düzenlediği basın toplantısında, gelecek sezon takımda olmayacağını duyurdu.

"BÜYÜK BİR MİNNETTARLIKLA AYRILIYORUM"

43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, "Oyuncular beni daha iyi bir insan haline getirdi ve her günümden keyif almamı sağladı. Bu nedenle Real Madrid'den büyük bir minnettarlıkla ayrılıyorum" dedi.

Alvaro Arbeloa

"MOURINHO KENDİ EKİBİYLE GELİR"

Real Madrid’in teknik direktör adayları arasında gösterilen Jose Mourinho ile birlikte çalışma imkanı hakkında gelen bir soruya Arbeloa, "Mourinho’nun harika bir teknik ekibi var ve etrafında çok iyi bir kadro bulunuyor. Gelirse, olması gerektiği gibi kendi ekibiyle gelecektir. Onunla birlikte olmamın imkanı yok" cevabını verdi.

