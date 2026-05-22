Fenerbahçe'de Şubat 1998-Haziran 2018 tarihleri arasında başkanlık yapan, 2018 ve 2024 yıllarında Ali Koç'a karşı sandıkta mağlup olan Aziz Yıldırım, yeniden başkanlığa aday oldu. 6-7 Haziran'daki seçim öncesi projeleri merak konusu olan Yıldırım, basın toplantısında, eski başkanlardan Ali Koç'a çağrı yaptı.

Fenerbahçe camiasında seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Efsane başkan Yıldırım ile eski yönetici Hakan Safi, kritik seçimde başkanlık için yarışacak.

"FUTBOL A.Ş.'YE 3-4 İSİM DAHA GELECEK"

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi ile Futbol A.Ş. Yönetimi, beraber kulübü yönetecek. Yönetim için Feridun Geçgel var. O da bizimle beraber Futbol A.Ş.'de olacak. Rahatızlığından dolayı bugün katılamadı. Cihan Kamer, Selim Kosif ve Murat İman, Mehmet İman, Final-Four'a gittiler. Onlar da yönetimde olacak. Futbol A.Ş.'ye şu an ismini söylemek istemediğim 3-4 kişi daha gelecek."

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık görevi yaptı.

"FENERBAHÇELİ, FENERBAHÇELİYE RAKİP OLAMAZ"

"Hakan Safi ve ekibine de bu yarışta başarılar diliyoruz. Sayın Safi ve ekibi bizim rakibimiz değil gönüldaşımız, yoldaşımızdır. Fenerbahçeli, Fenerbahçeliye rakip olamaz. Hepimiz aynı amaç için buradayız."

"HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK FENER"

"Kendime bakınca, Fenerbahçe'yi görüyorum. Benim nabzım 'Her zaman, her yerde en büyük Fener' diye atıyor. Bu sloganla inleyen stat, sokaklar, her yerde bayraklar... Hayat enerjimi bunlar sağlamaktadır."

"ALİ KOÇ'A ÇAĞRIMDIR"

"Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrımdır; Gelin, yönetimde birlik olalım. Hep beraber şampiyon olalım. Bu seneye hep beraber damga vuralım, bu herkese çağrımdır."

Ali Koç, Eylül 2025'te gerçekleştirilen seçimde başkanlık koltuğunu Sadettin Saran'a devretmişti.

"YAPTIK, YİNE YAPACAĞIZ"

"Bana neler yapacağımı sormaya kimsenin ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Türkiye ve Avrupa sokaklarını sarı-laciverte boyamak istiyorum. Bana nasıl yapacağımı sormayın! Yaptık, yine yapacağız."

