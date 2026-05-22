Mide kanaması nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ünlü şarkıcı Haluk Levent, sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden taburcu oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali’nde sahne alan Haluk Levent’in, konser sonrası AFAD ile gerçekleştireceği toplantı için yola çıktığı sırada rahatsızlandığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Fenalaşan Levent, ambulansla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde Levent’in mide kanaması geçirdiği tespit edildi.

"MİDE KANAMASI DURDURULDU"

AHBAP Derneği’nin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, "Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bostancı tarafından, Genel Başkanımız Haluk Levent’in sağlık durumuna ilişkin gerekli açıklamayı yapmıştır. Mide kanaması şüphesiyle acil servisten yatışı yapılan Genel Başkanımızın gerekli tetkikleri tamamlanmış; ardından gerçekleştirilen endoskopik işlemle mide kanaması durdurulmuştur. Kendisine kan transfüzyonu uygulanmış olup, takipleri devam etmektedir. Önümüzdeki 2 gün içerisinde kanamanın tekrarlanmaması halinde taburculuğu değerlendirilecektir. Başkanımız adına geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederiz" denildi.

TABURCU OLDU

Tedavi süreci tamamlanan Haluk Levent’in bugün hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

