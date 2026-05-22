Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin yönetim listesi açıklandı
Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olan Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi açıklandı.
- Fenerbahçe'de olağanüstü kongre, 6-7 Haziran'da Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
- Başkanlığa aday olan Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi duyuruldu.
- Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan
- Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ
Sarı-lacivertlilerde olağanüstü kongre, 6-7 Haziran'da Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Başkanlığa aday olan Hakan Safi, yönetim kurulu listesini belirledi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre; Hakan Safi'nin listesinde şu isimler bulunuyor:
Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan
Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrı: Gelin, yönetimde birlik olalım
Bizi Takip Edin
YORUMLAR