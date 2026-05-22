Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olan Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde olağanüstü kongre, 6-7 Haziran'da Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Haka Safi, Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı döneminde yönetim kurulu üyeliği yapmıştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre; Hakan Safi'nin listesinde şu isimler bulunuyor:

Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

