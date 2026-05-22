İzmir Alsancak'ta sağanak yağışta elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin davada istinaf süreci başladı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, kusur durumunun tespiti için yeni bir bilirkişi raporu alınmasına hükmederken, haklarında duruşma açılmayan son 3 tutuklu sanığın da tahliyesine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde sağanakta karşıya geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası verilen sanıklardan 9'u istinafta yeniden hakim karşısına çıktı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar ve yakınları ile ölen Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, henüz duruşma açılmayan sanıkların salondan çıkabileceğini söyledi.

İstinaf başvurusu üzerine ilk olarak 9 sanık hakkında duruşma açmaya karar verdiklerini söyleyen mahkeme başkanı, yeni bir bilirkişi raporu ile kusur durumunu belirlemek istediklerini ifade etti. Daha sonra söz verilen tutuksuz sanık dönemin Gdz Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Necati Ergin, bilirkişi raporlarında çelişkilerin olduğunu öne sürdü.

Sanıklardan Gdz Elektrik Arıza Mühendisi Mert Ceylan da çalışmadığı dönemlere ilişkin kusurlu gösterildiğini iddia etti. Tutuksuz sanıklardan Gdz Elektrik mühendisi Volkan Şirin ise olaya ilişkin hangi yükümlülüğü olduğunu bilmediğini savundu. Diğer tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.

"İNSAN HAYATININ TELAFİSİ YOKTUR, İNDİRİMİ DE OLMAZ"

Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ise şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Bir babanın yaşayacağı en ağır şeyi yaşadım. İhmaller zinciri benim kızımı öldürdü. İnsan hayatının telafisi yoktur, indirimi de olmaz. Adalete güveniyorum." dedi.

3 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, haklarında duruşma açılmayan 3 tutuklu sanığın tahliyesini ve bilirkişi raporunun alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İZSU teknik amiri Mehmet Zeki Aytulun, Argan Mühendislik firmasında inşaat mühendisi Doğan Kılıç ve aynı firmada ızgara işinde çalışan Arif Kapuş'un tahliyesine karar verdi.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Dosya kapsamında tutuklu sanık kalmadı. Ayrıca mahkeme, yeni bir bilirkişi raporu alınmasına ve bazı sanıklar hakkında da duruşma açılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) hayatını kaybetmişti.

Bilirkişi raporunda, su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

13 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili 46 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi heyeti oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı. 10 Ekim'deki karar duruşmasında mahkeme, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası vermiş, 9 sanık beraat etmiş, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar verilmişti.

Tutuklu sanıkların istinaf başvurusu üzerine "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen 12 sanık tahliye edilmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tahliye edilen 9 sanık hakkında duruşma açılmasına karar vermişti.

