Benfica'dan ayrılıp, Real Madrid'e teknik direktör olarak dönmek için gün sayan Jose Mourinho'nun, milli yıldız Arda Güler'le ilgili kararının belli olduğu iddia edildi. İspanyol basınındaki haberde, 2026 Dünya Kupası detayı dikkat çekti.

Portekiz ekibi Benfica'da sezonu namağlup üçüncü sırada tamamlayan Jose Mourinho'nun, kısa süre içinde LaLiga devi Real Madrid'in başına geçmesi bekleniyor. İspanyol basını, 63 yaşındaki çalıştırıcının, Arda Güler için kararını verdiğini yazdı.

Arda Güler

SEZON ÖNCESİ KAMPINDA NETLEŞECEK

Marca'nın haberine göre; İspanyol devinde artık hiçbir futbolcu dokunulmaz değil. Takımda disiplin problemi olan her futbolcu için net kararlar alınacağı ve gerekirse yol ayrımı yaşanacağı aktarıldı. Mourinho'nun, Arda Güler'le ilgili kararını sürecin belirleyeceği kaydedildi.

Mourinho, A Milli Takım'ın vazgeçilmezi Arda Güler'in 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansını mercek altına alacak. Portekizli teknik direktörün, yıldız oyuncunun takımdaki yeri konusundaki kararını sezon öncesi kampında netleştireceği öne sürüldü.

Jose Mourinho

50 MAÇTA 20 GOLE KATKI

İspanyol deviyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek 21 yaşındaki 10 numara, bu sezon Real Madrid'de 50 maçta forma giydi ve 6 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

