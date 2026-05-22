Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ünlülere yönelik uyuşturucu kullanımına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın da bulunduğu 3 şüpheli daha gözaltına alındı ve yakalanan şüpheli sayısı 23’e yükseldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla’da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Bu kapsamda 14 şüpheli gözaltına alınırken, ilerleyen saatlerde bu sayı 20’ye yükselmişti.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, yürütülen soruşturma kapsamında bugün 3 isim daha gözaltına alındı ve yakalanan şüpheli sayısı 23’e yükseldi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan isimler arasında, Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Türkan Şoray’ın oyuncu kızı Yağmur Ünal, şef Eren Kesimer ile oyuncu Semiha Bezek de bulunuyor. Konuya ilişkin başsavcılıkça yürütülen soruşturma sürüyor.

25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Dün düzenlenen operasyonda elde edilen deliller çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 25 zanlı hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 adres ile Muğla'da bir adrese yönelik operasyon düzenlendiği duyurulmuştu.

Operasyonda Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay Şahin ve Hanzade Gürkanlar'ın "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

MEHMET RAHŞAN TUTUKLANDI

Adli Tıp Kurumundaki işlemleri sonrası Bakırköy Adliyesine götürülen 11 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Mehmet Rahşan tutuklandı, Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, Hakan Aydın (Blok 3) ve Yaşar Özdaş, "yurt dışı çıkış yasağı" konularak adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

Ayrıca, Hakan Aydın (Blok 3) ve Yaşar Özdaş hakkında "imza atma yükümlülüğü" getirildi.

