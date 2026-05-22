Jeopolitik gerilimler ve ticaret korumacılığının tedarik zincirlerini değiştirdiğini belirten Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu, bu durumun Türkiye için yeni fırsatlar doğurduğunu söyledi. Türkiye'nin üretim ve lojistik kabiliyetiyle öne çıktığını vurgulayan Allıoğlu, üretim gücünün korunması için uygun finansman, yapısal reformlar ve öngörülebilir ekonomik iklimin önemine dikkat çekti.

Cemal Emre Kurt ANKARA- Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler ve ticaret korumacılığı tedarik zincirlerinde köklü bir dönüşümü beraberinde getirdi. Gazetemize konuşan Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, yeni dönemde Türkiye’nin üretim ve lojistik kabiliyetiyle öne çıktığını söyledi. Allıoğlu, “Türkiye; Avrupa, Avrasya ve Kuzey Afrika’ya yakınlığıyla ‘yakın tedarik’ arayışında güçlü bir alternatif oldu. Doğru politikalarla, güçlü ticaret diplomasisiyle, yatırım ortamını iyileştiren adımlarla ve girişimcinin finansmana erişimini kolaylaştıran mekanizmalarla bu kırılmadan güçlenerek çıkabiliriz. Sanayideki güçlü altyapımız, iş dünyamızın yeniliklere adaptasyonu ve esnekliği, dünyanın birçok farklı bölgesiyle güçlü ilişkilerimiz sayesinde üretim ve ticaret merkezi olma potansiyelimizi daha yüksek katma değerli üretim, daha güçlü ihracat ve daha dirençli tedarik zincirleriyle kalıcı avantaja dönüştürmeliyiz” dedi.

“FİNANSMAN VE YAPISAL ADIMLAR ÖNE ÇIKIYOR”

Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan şirketlerin uygun maliyetli krediye ulaşabilmesinin kritik olduğunu vurgulayan Allıoğlu, yüksek finansman yükünün iş dünyasının hareket alanını daralttığını söyledi. Allıoğlu, “Yüksek finansman maliyetleri sadece yatırım planlarını değil, günlük operasyonları da zorlaştırıyor. Bunun yanında üretim maliyetlerini azaltacak yapısal adımlar gerekiyor. Enerji verimliliği yatırımlarının desteklenmesi, ihracatçının rekabet gücünü koruyacak mekanizmaların güçlendirilmesi ve KOBİ’lerin dijital dönüşümüne daha fazla destek verilmesi önemli başlıklar arasında” diye konuştu.

“ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ ARTIRAN İKLİM OLUŞTURULMALI”

İş dünyasının en büyük sorununun çok katmanlı belirsizlik ortamı olduğunu ifade eden Allıoğlu, küresel gelişmelerle birlikte maliyet baskısının arttığını belirtti. Allıoğlu, “Bir tarafta jeopolitik gerilimler ve ihracat pazarlarında yavaşlayan talep, diğer tarafta içeride artan finansman ve üretim maliyetleri var. Özellikle krediye erişimde yaşanan zorluklar yatırım iştahını ve büyüme planlarını doğrudan etkiliyor. Enerji, lojistik ve iş gücü maliyetlerindeki artış da şirketlerin rekabet gücü üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Türkiye’nin üretim gücünü koruması için maliyet baskısını azaltan ve öngörülebilirliği artıran bir ekonomik iklimin oluşturulması gerekiyor. İş dünyası önünü görebildiği zaman yatırım da artar, istihdam da büyür, ekonomi de daha güçlü hale gelir” değerlendirmesinde bulundu.

