İzmir'in Buca ilçesinde çöpe bırakılan poşetlerin içinde 33 ölü kedi bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dün saat 10.00 sıralarında Buca Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bir çöp konteynerinin önündeki poşetlerde ölü kediler olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

33 ÖLÜ KEDİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, poşetlerin içinde bazıları yavru olmak üzere toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Kedilerin ölüm nedenini ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığını tespit etmek için çalışma başlatıldı.

İzmirde korkunç olay! Çöpte 33 tane kedi ölüsü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerde çöp konteyneri önüne bırakılmış halde büyük ve yavru toplam 33 kedinin ölü bulunduğunu belirtti. Açıklamanın devamında, "Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası