AKOM, Kurban Bayramı’nı kapsayan 23-28 Mayıs tarihleri için hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre İstanbul'da bayramın ilk günlerinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak, sıcaklıklar 25 dereceye kadar yükselecek. Ancak bayramın ikinci gününde gök gürültülü sağanak yağışların yeniden etkisini göstermesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı AKOM, 23-28 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda özellikle Kurban Bayramı süresince İstanbul’da hava durumuna ilişkin dikkat çeken detaylar paylaşıldı.

Buna göre kentte hafta sonu aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, bayramın ilk günlerinden itibaren havanın yeniden açması ve sıcaklıkların 25 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Yeni hafta başında İstanbul’da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıkların 19-23 derece aralığında, mevsim normallerinin altında seyretmesi ve zaman zaman sağanak geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren ise sıcaklıklarda artış yaşanarak 25 derece seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da bayramda hava nasıl olacak? AKOM’dan yeni uyarı

AKOM’un günlük hava tahminine göre:

23 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 23°C

24 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C

25 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu, 24°C

26 Mayıs Salı (Arefe): Parçalı ve az bulutlu, 25°C

27 Mayıs Çarşamba (Bayram 1. gün): Az bulutlu ve açık, 25°C

28 Mayıs Perşembe (Bayram 2. gün): Gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C

Buna göre İstanbul’da bayramın ilk günlerinde güneşli ve ılık bir hava etkili olurken, ikinci gün itibarıyla yeniden yağışlı sistemin kente giriş yapması bekleniyor.

